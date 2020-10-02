Подсказка с места: столичных учителей из группы риска планируют заменить студентами

Столичных учителей старшего возраста и тех, кто входит в группу риска по коронавирусу из-за хронических заболеваний, по возможности планируют перевести на дистанционную работу — этот режим для них может сохраниться и после завершения каникул. Проводить очные занятия в этом случае пригласят студентов-старшекурсников и выпускников столичных педвузов, сообщили «Известиям» в департаменте образования, комментируя просьбу межрегионального профсоюза «Учитель» разрешить всем педагогам с 5 по 18 октября работать из дома. Вопрос с выходом студентов на замену учителям старшего возраста сейчас прорабатывается, точная информация может появиться на следующей неделе, подтвердили изданию в Московском государственном педагогическом университете (МГПУ).

Из педагогов в тьюторы

С предложением разрешить московским учителям работать из дома во время продленных каникул с 5 по 18 октября в конце сентября выступил межрегиональный профсоюз «Учитель».

Там обратили внимание на то, что во время каникул учителя продолжают работать и должны посещать школы — на каникулах они занимаются отчетами, разрабатывают учебные планы, ведут внеклассную работу и участвуют в педсоветах и собраниях педагогических объединений. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации правильнее будет разрешить им выполнять эти обязанности из дома, рассказали «Известиям» в организации .

— Если вводить ограничения, чтобы бороться с коронавирусом, то зачем учителей заставлять приходить на работу? — отметил сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий в разговоре с изданием.

Сейчас, по его словам, такое решение может быть принято на уровне отдельной школы, однако пойти на это готовы не все директора. Многие в том числе опасаются штрафов за нарушения в случае, если в это время в школу придет проверка, объясняет он. Поэтому профсоюз направил письмо в департамент образования города Москвы с просьбой издать на этот счет отдельный указ.

Учителя попросили перемену Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В департаменте образования «Известиям» пояснили, что педагоги в период каникул продолжат работу «в традиционном формате». Но отметили, что учителей из группы риска по коронавирусу — это те, у кого есть хронические заболевания, или люди в возрасте старше 65 лет, — могут перевести на домашний режим работы не только во время каникул, но и после их завершения. Вместо них для проведения очных занятий в школы могут быть приглашены студенты .

«Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — говорится в ответе департамента образования изданию.

Там полагают, что это позволит обезопасить пожилых педагогов, а «учебный процесс от этого не пострадает».

Длинные каникулы

Указ о введении в Москве двухнедельных школьных каникул был опубликован 29 сентября. Все столичные школы должны будут уйти на каникулы с 5 по 18 октября, в то время как обычно они длятся около недели, а дата их начала меняется от школы к школе. Кроме того, в это время не будут работать кружки и секции, которые находятся в ведении столичного Департамента образования.

Учителя попросили перемену Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Это решение в мэрии объяснили ростом выявленных заболеваний коронавирусом, а также распространением сезонных простуд и ОРВИ .

Отпустить учащихся по домам также предлагается частным школам и государственным общеобразовательным учебным заведениям в регионах — но уже в рекомендательном порядке . Детские сады продолжат свою работу.

В рамках того же указа в Москве до 28 октября продлили режим самоизоляции для людей из группы риска — в возрасте 65 лет и старше, а также тех, кто имеет определенные хронические заболевания. Как пояснили в департаменте здравоохранения, этой осенью список был расширен.

В него в том числе входят люди с ревматологическими заболеваниями, астмой, заболеваниями мочеполовой, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. К группе риска также отнесли беременных женщин.

Учителя попросили перемену Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Готовятся к замене

В профсоюзе «Учитель» к предложенному сценарию отнеслись скептически . Если в роли тьюторов у них сохранятся их зарплаты, права учителей старшего возраста нарушены не будут, полагает Всеволод Луховицкий. Однако выход на замену им студентов он считает маловероятным:

— Неясно, откуда возьмут этих студентов, кто пойдёт в школу вот так работать, «по кусочкам».

Сами школы готовятся возобновить после каникул обучение в обычном режиме. Пока о переходе на удаленную работу и каких-либо серьезных изменениях речи не идет , рассказал «Известиям» директор столичного лицея № 109, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

— Мы надеемся, что начнем нормально работать в очном режиме, потому что ничто не заменит живого общения с учителем. Поэтому все рассуждения о том, чтобы кого-то уволить, перевести на удаленку или нанять студентов — пока досужие разговоры, — отмечает собеседник издания.

По желанию родителей, в школе продолжатся внеурочные и внеклассные занятия, но учителя могут сами выбрать, как выполнять свои обязанности — из дома или приезжая в школу , уточнил он.

Учителя попросили перемену Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В то же время в столичных педвузах сейчас действительно рассматривают возможность выхода студентов на замену , подтвердили «Известиям» в МПГУ.

— Ожидается, что учителей московских школ с хроническими заболеваниями или старше 65 лет будут подменять студенты педагогических университетов, в том числе и нашего. Вести уроки пойдут старшекурсники, которые уже готовы к работе, — рассказал «Известиям» проректор по учебной работе МГПУ Дмитрий Агранат.

Выход в школы в этих обстоятельствах может стать для студентов полезным опытом, считает собеседник издания.

Сейчас, по его словам, этот вопрос прорабатывается, более точная информация может появиться на следующей неделе .