Потерявших сознание на линейке в Великих Луках школьников госпитализировали

Во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках Псковской области в понедельник трое школьников потеряли сознание, еще 10 пожаловались на плохое самочувствие. Детей госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области в своем Telegram-канале со ссылкой на руководителя комитета образования Александра Седунова 5 октября.

По словам Седунова, изначально сообщалось, что 13 учеников потеряли сознание, но позже выяснилось, что только трое. Он уточнил, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Администрация региона со ссылкой на комитет по здравоохранению отмечает, что на линейке плохо стало детям разного возраста из разных классов. «Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», — приводит пресс-служба слова чиновника.

«Искренне желаем детям скорейшего выздоровления. Будем держать в курсе по мере поступления новой информации. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Васильевна Емельянова», — отмечается в сообщении.

На странице официального портала Псковской области в соцсети «ВКонтакте» говорится, что в школе проходила церемония присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина, который там учился.

«Эту школу давно в народе называют «школой Антона Злобина». 5 октября это имя присвоено школе официально, в ней учился герой. Накануне, 4 октября, Антону исполнилось бы 48», — отмечается в сообщении.

Лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе, где был начальником погранзаставы, командиром маневренной группы Калай-Хумбского пограничного отряда.

Ранее, 21 сентября, в СК сообщили, что школьники пострадали при использовании бактерицидной лампы в образовательном учреждении в селе Анучино Анучинского района Приморского края. Во время урока в классе долго работал ультрафиолетовый регулятор, в результате воздействия которого находившиеся в классе дети получили ожоги лица и глаз.

Следственный отдел по городу Арсеньеву СУ СК РФ по Приморью начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

На следующий день прокуратура Анучинского района возбудила дело против директор этой школы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). По данным прокуратуры, в школе при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечили соблюдение инструкции по ее применению.