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В Псковской области рассказали о состоянии упавших в обморок школьников

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Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что состояние школьников, упавших в обморок и почувствовавших недомогание во время линейки в региональной школе № 7, оценивается как удовлетворительное. Ее видеокомментарий был публикован пресс-службой региональной администрации в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 5 октября.

«Состояние всех детей удовлетворительно. Две девочки сегодня были госпитализированы сразу в реанимационное отделение, поскольку у одной девочки началась рвота, а вторая чувствовала более сложное недомогание по сравнению со всеми. В настоящий момент ничего (жизни. — Ред.) не угрожает. Состояние не ухудшается», — заявила она.

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По ее словам, те признаки, которые беспокоили детей, а именно головная боль и головокружение, уже прошли. За их состоянием в настоящий момент наблюдают медики. Наблюдение продлится до тех пор, пока не будут получены необходимые анализы, находящиеся в лаборатории.

Емельянова добавила, что поводов для беспокойства нет, а предварительные результаты анализов будут получены уже через час.

«Окончательные возьмем для перепроверки в Псков, для того чтобы сделать окончательные выводы, что же послужило причиной недомогания детей», — отметила она, уточнив, что областные власти вместе с правоохранителями устанавливают причины случившегося.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Трое школьников упали во время мероприятия в обморок, а еще 10 сообщили и недомогании. Всех детей доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.

Как сообщала пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале со ссылкой на руководителя комитета образования Александра Седунова, состояние троих детей оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом плохо стало детям разного возраста, из разных классов.

Предварительно, врачи подозревают у школьников отравление неизвестным веществом. По данным РЕН ТВ, среди симптомов у детей — тошнота, рвота и головокружение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял выявление причин случившегося под свой личный контроль. Следственный комитет начал по данному факту доследственную проверку.

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