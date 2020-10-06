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СК возбудил дело из-за госпитализации школьников с линейки в Великих Луках

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Уголовное дело возбудили в Великих Луках под Псковом в связи с госпитализацией учеников МБОУ «Общеобразовательная школа № 7 им. Антона Злобина» с торжественной линейки в понедельник. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России во вторник, 6 октября.

Дело возбудили по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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По предварительным данным следствия, 5 октября около 11 часов утра на линейке 13 детей из шестых, восьмых и одиннадцатых классов пожаловались на головокружение и общую слабость. В связи с этим их госпитализировали в ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом».

Отмечается, что следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, лечащих врачей, а также иных лиц, которые могли бы дать пояснения в связи с недомоганием школьников. Проведено медицинское обследование учащихся, ожидаются результаты судебно-химического исследования.

Губернатор региона Михаил Ведерников написал на своей странице в Instagram, что Роспотребнадзор проверяет школу № 7, где произошло ЧП. «Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования», —отметил он.

Накануне пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на руководителя комитета образования Александра Седунова сообщила, что трое учеников указанной школы потеряли сознание, остальные пожаловались на плохое самочувствие.

Как заявляла в тот же день заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

На следующий день Ведерников написал в своем Instagram о госпитализации еще одного ученика этой школы. Чиновник взял выявление причин случившегося под свой контроль.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поручил взять на контроль центральному аппарату СКР его глава Александр Бастрыкин.

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