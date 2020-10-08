Госпитализированных после линейки псковских школьников выписали

Все школьники из Великих Лук (Псковская область), попавшие в больницу после торжественной линейки, выписаны. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации в четверг, 8 октября.

По данным областного комитета по здравоохранению, все дети выписаны здоровыми, рисков нет, передает ТАСС.

7 октября глава великолукского комитета образования Татьяна Лозницкая заявила, что ухудшение самочувствия детей на линейке могло быть связано с волнением из-за торжественной атмосферы. Она также сообщила, что навещала школьников в больнице. Все они были в удовлетворительном состоянии, результаты тестов на запрещенные вещества были отрицательными.

Дети пожаловались на плохое самочувствие во время линейки 5 октября. Это были ученики шестых, восьмых и одиннадцатых классов — в общей сложности 13 человек, трое из них потеряли сознание. Всех их отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Следственный комитет возбудил дело по этому факту. На следующий день губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о госпитализации еще одного ученика той же школы.