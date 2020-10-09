СК возбудил дело об отравлении детей в Дагестане

По факту массового отравления детей в Махачкале возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Республике Дагестан в пятницу, 9 октября.

Следователи проводят проверку и допрашивают чиновников, ответственных за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города.

Республиканское управление Роспотребнадзора также выясняет причины распространения инфекции.

«С целью установления источника инфекции отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования», — цитирует ТАСС сообщение службы.

Ранее, 9 октября, региональный минздрав сообщил о 42 детях, госпитализированных с симптомами отравления. При этом 36 из них — воспитанники детских садов.