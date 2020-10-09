Число госпитализированных в Дагестане детей с отравлением выросло до 42

Число детей, госпитализированных с признаками отравления в Махачкале, выросло до 42. Об этом сообщил минздрав Дагестана в пятницу, 9 октября.

36 детей — воспитанники детских садов, двое не посещают сады, четверо — школьники, передает ТАСС. По информации ведомства, все в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба городской администрации сообщила о 39 отправленных в больницы детях.

Дети находятся в двух больницах. Все они в удовлетворительном состоянии. У них взяли анализы, но результатов пока нет, сообщили городские власти.

Ранее, 9 октября, сообщалось о госпитализации 16 детей из разных детских садов.

5 октября во время школьной линейки в Великих Луках (Псковская область) 13 учеников из шестых, восьмых и одиннадцатых классов почувствовали себя плохо и были отправлены в больницу. На следующий день госпитализировали еще одного ученика той же школы. Школьникам предварительно поставили диагноз отравление неизвестным веществом. При этом глава великолукского комитета образования Татьяна Лозницкая заявила, что ухудшение самочувствия детей на линейке могло быть связано с волнением из-за торжественной атмосферы. Она также сообщила, что навещала школьников в больнице. Все они были в удовлетворительном состоянии, результаты тестов на запрещенные вещества были отрицательными. Выписали детей из больницы 8 октября.