Назван вероятный источник вспышки кишечной инфекции среди детей в Махачкале

Вспышка острой кишечной инфекции среди детей в Махачкале, по предварительным данным, связана с пищей, а точнее, с молочными продуктами. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

«По данным Роспотребнадзора, путь передачи инфекции, предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», — подчеркнули региональные власти.

Премьер-министр республики Артем Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры, отметили в пресс-службе.

«В детские сады, где зафиксированы случаи ОКИ, направлены врачи — педиатры, инфекционисты, эпидемиологи — для осмотра детей и проведения эпидрасследования», — добавили в администрации.

Изначально в пятницу сообщалось о госпитализации 16 детей с признаками отравления из разных детских садов Махачкалы. Позднее в региональном Минздраве уточнили, что число детей выросло до 42. В том числе 36 дошкольников, четверо школьников и еще двое не посещают детский сад.

Дети находятся в двух больницах. Все они в удовлетворительном состоянии. У них взяли анализы, но результатов пока нет, добавили тогда городские власти.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Республиканская прокуратура также проводит проверку ситуации, говорится на сайте ведомства.