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Работу трех детсадов в Дагестане остановили после отравления 42 детей

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В Дагестане временно приостановлена работа трех детских садов по факту массового отравления детей. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

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«Деятельность трех указанных детских садов (Детский сад № 41, № 35 и № 66. ― Ред.) временно приостановлена. Проводится внеплановая проверка по согласованию с прокуратурой Республики Дагестан. В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование», ― говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в очагах групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией был организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее в этот день в администрации главы и правительства Дагестана рассказали, что, по предварительным данным, вспышка ОКИ связана с пищей, а точнее, с молочными продуктами.

Изначально 9 октября сообщалось о госпитализации 16 детей с признаками отравления из разных детских садов Махачкалы. Позднее в региональном Минздраве уточнили, что число детей выросло до 42.

Они находятся в двух больницах, все ― в удовлетворительном состоянии. У них взяли анализы, но результатов пока нет, добавили тогда городские власти.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Республиканская прокуратура также начала проверку ситуации.

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