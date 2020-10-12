ЕФСР одобрил кредит Белоруссии в $500 млн

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил выделение Белоруссии кредита в $500 млн из собственных средств. Данное решение было принято в пятницу, 9 октября. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в российском Минфине.

В ведомстве отметили, что в настоящее время республике необходимы денежные средства для финансирования консолидированного бюджета, которому, согласно прогнозам, грозит дефицит. Это позволит валовым международным резервам страны не опуститься ниже целевого уровня Национального банка Белоруссии.

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В ведомстве также напомнили, что Белоруссия получит кредит $1 млрд от России, который будет проведен двумя траншами. Так, первую половину средств республике переведут в 2020 году, а остальную — в 2021 году.

Условия кредитования предполагают плавающую процентную ставку, а также льготный период в пять лет. Всего кредит выделяется республике на 10 лет.

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября на переговорах российского лидера Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

По словам главы республики, речь идет не о новом кредите, а о рефинансировании старого. Согласно прежним договоренностям, возврат средств был запланирован на 2020 год, однако Лукашенко всё же договорился о переносе сроков.

20 сентября Силуанов объяснил, что белорусская сторона за счет кредита ЕФСР в $500 млн полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед российским энергетическим холдингом «Газпром» в размере чуть менее $330 млн.