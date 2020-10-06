Чисто разумное признание: число банкротств выросло за год на 64,9%

C начала года количество банкротств физлиц выросло почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных единого реестра «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». Всего за этот период суды признали несостоятельными 77 тыс. граждан, включая и ИП. Только в сентябре банкротами объявлены 12,2 тыс. человек. Как рассказали в Минэкономразвития, за первый месяц действия процедуры внесудебного банкротства в МФЦ обратилось порядка 2 тыс. граждан, более чем по 500 из них работа началась . Высокий процент возврата обусловлен тем, что большинство заявлений граждан не соответствует критериям. Эксперты уверены, что в дальнейшем показатели по обеим процедурам существенно вырастут.

Начало рекордов

За январь-сентябрь 2020 года суды признали несостоятельными 77 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 64,9% больше, чем было год назад, отмечают в «Федресурсе». Каждое шестое банкротство в рассматриваемом периоде приходится на сентябрь, когда было зафиксировано рекордное число — 12,2 тыс., что на 94,6% больше аналогичного периода 2019-го.

В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тыс. и 4 тыс. человек соответственно. Третью строчку в рейтинге делят между собой Самарская область и Санкт-Петербург — по 3,5 тыс., замыкают пятерку с показателями 3,4 тыс. и 3,3 тыс. Краснодарский край и Свердловская область. В целом по России за девять месяцев зафиксировано 52 новых банкрота на 100 тыс. населения. Подавляющую часть процедур о несостоятельности (94%), как и в предыдущие периоды, инициировали сами должники, оставшиеся запустили конкурсные кредиторы и налоговая.

Чисто разумное признание1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Увеличение числа несостоятельных граждан руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объясняет тем, что интерес россиян к освобождению от долгов через процедуру банкротства постоянно растет: она становится понятнее и дешевле, а сами граждане — более информированными . По его словам, в перспективе число банкротов будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за период пандемии. В результате в начале 2021 года можно ожидать, что их количество будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, подчеркнул он.

Всего за пять лет существования института личного банкротства (с октября 2015-го) несостоятельными признаны 240,3 тыс. граждан, отмечается в данных «Федресурса».

Справка «Известий» В «Федресурсе» со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили, что в МФЦ с начала сентября поступило более 2 тыс. заявлений от граждан для прохождения процедуры внесудебного банкротства. Там добавили, что за сентябрь опубликовано 1993 действительные сообщения о внесудебном банкротстве. Из них 1578 — о возврате должнику заявления, 413 — о возбуждении процедуры и два — о прекращении.

По словам замглавы Минэка Ильи Торосова, высокий процент возврата обусловлен не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что большинство обращений граждан не соответствует критериям.

— Такие показатели — достаточно неплохой старт новой для России процедуры внесудебного банкротства, особенно с учетом коротких сроков от принятия закона до его вступления в силу . Правда, граждане пока не до конца понимают критерии допуска к процедуре, поэтому сейчас возвратов заявлений почти в четыре раза больше, чем возбужденных процедур. Думаю, с течением времени и появлением методических материалов для граждан возвратов станет меньше, — уверен Алексей Юхнин.

Чисто разумное признание2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» спросили топ-30 банков о поступающих уведомлениях о начале процедуры внесудебного банкротства по заявлениям их клиентов. В Сбербанке отметили, что с начала сентября по всей России было начато 300 таких процедур, банк как кредитор участвует в 126. В пресс-службе ВТБ рассказали, что массового обращения к новому механизму со стороны заемщиков не фиксируют: активность клиентов невысока и соответствует ожиданиям. В Райффайзенбанке добавили: большого объема банкротств по упрощенной форме в связи с высоким качеством своего кредитного портфеля не ждут.

В шаге от дефолта

На сегодня у около 1 млн заемщиков, или 2,5% от всех граждан, имеющих задолженность по кредитным договорам, есть остаток неплатежа перед банками свыше 500 тыс. рублей и с просрочкой 90 и более дней, рассказал «Известиям» генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович . По его словам, они потенциально могут подать на банкротство через арбитражный суд. Суммарная задолженность таких заемщиков перед банками с учетом процентов составляет 1,4 трлн рублей.

По его словам, еще примерно 3,7 млн россиян имеют остаток неплатежа перед банками на сумму от 50 до 500 тыс. рублей. Такие заемщики могут претендовать на участие в процедуре по упрощенной схеме, но их сложно назвать потенциальными банкротами — скорее, проблемными заемщиками.

Количество физлиц, имеющих просроченный платеж различной глубины, достигает не менее 8 млн человек, оценил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев . Из них судебным банкротством могут воспользоваться более 1 млн человек, а внесудебным — 4–4,5 млн граждан, рассказал он. Однако требование по отсутствию имущества и статусу исполнительных производств существенно сокращает круг тех, кто сможет избавиться от финансовых обязательств без вмешательства Фемиды, добавил он.

Чисто разумное признание3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Процедура банкротства должна служить интересам оздоровления гражданина-банкрота , чтобы дать ему возможность снова стать полноценным членом общества, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, текущие примеры личного банкротства лишь закрепляют исключение человека из активной общественной жизни , создавая необходимый для выживания минимум. Закону о несостоятельности не достает дополнительных инструментов переобучения, профессиональной и личностной адаптации.

По словам ведущего юриста правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артема Кадникова, волну банкротств, которая накрыла суды осенью, образовали сокращение доходов граждан, а также нежелание банков идти на уступки своим клиентам и недоступность их программ по реструктуризации и рефинансированию займов для большинства граждан. Запуск нового механизма вместе с его востребованностью обнажил и ряд проблем, добавил он.

— По итогам года и в следующие периоды ежегодно через суд будут признаваться банкротами порядка 100 тыс. человек, по внесудебной цифры будут на аналогичном уровне, — полагает глава СРО.