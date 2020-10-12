В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном

Комиссия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших заявила о готовности приступить к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении комиссии, распространенном в понедельник, 12 октября.

«Принимая во внимание принятое 10 октября 2020 года при посредничестве РФ заявление о прекращении огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта в гуманитарных целях для обмена военнопленными, телами погибших военных и гражданских лиц, государственная комиссия Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших выражает готовность осуществить упомянутые в заявлении гуманитарные действия», — цитирует «РИА Новости» заявление комиссии.

Представители комиссии в рамках своих полномочий подтвердили готовность приступить к взаимным гуманитарным действиям с Баку, но только в том случае, если Азербайджан будет строго соблюдать режим прекращения огня и обстановка вдоль линии соприкосновения стабилизируется.

Ранее в этот же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие. В НКР заявили, что ПВО республики сбили штурмовик СУ-25 в северо-восточном направлении страны. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в Карабахе присутствуют турецкие F16. В Азербайджане опровергли эту информацию.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако в первый день же действия режима прекращения огня минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Тогда же Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

В Баку, в свою очередь, опровергли эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявили об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха. В этот же день генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

11 октября в Ереване сообщили, что армия НКР соблюдает режим прекращения огня. При этом в этот же день Азербайджан, сообщил о девяти погибших при обстреле Арменией города Гянджи.