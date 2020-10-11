Азербайджан сообщил о девяти погибших при обстреле Арменией города Гянджи

Число погибших в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении азербайджанского города Гянджи выросло до девяти. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана в воскресенье, 11 октября.

«11 октября 2020 года около двух часов ночи в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами жилых домов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджанской Республики, были убиты девять человек, в том числе четыре женщины», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на азербайджанскую генпрокуратуру отмечает, что в настоящее время силы МЧС этой республики ведут работы по расчистке завалов многоэтажного жилого дома, в который попала ракета, выпущенная ВС Армении. «Всего ранены 34 человек, из которых 16 женщин и шесть детей», — отмечается в сообщении.

Ранее, в воскресенье, МИД Азербайджана сообщало о семи погибших и 33 раненых при обстреле Гянджи с территории Бердского района Армении.

Всего от ракетных обстрелов армянской стороны в Гяндже пострадали более 10 жилых домов и свыше 100 объектов гражданского назначения, уточнили в Генпрокуратуре.

В свою очередь минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) сообщило в воскресенье о еще 25 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным ведомства, с начала боевых действий 27 сентября погибли 429 военнослужащих армии обороны НКР.

Новостной сайт Aysor со ссылкой на Армию обороны Арцаха сообщает еще о 25 военнослужащих, которые погибли в боях при отражении азербайджанской агрессии в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 429 карабахских военнослужащих.

Ранее в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Также стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими ВС применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанская сторона обстреляла ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером в субботу Генпрокуратура Азербайджана заявила о тяжелом артиллерийском обстреле армянской стороной сел Чеменли и Зангишали Агдамского района, в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли Карабаха.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.