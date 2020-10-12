Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах утром в понедельник, 12 октября.

Так, по словам пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанские ВС открыли огонь из артиллерийских орудий в зоне карабахского конфликта на южном направлении. При этом ночь прошла спокойно, написала она в Facebook.

Азербайджан со своей стороны сообщил об обстреле вооруженными силами Армении Агдамского района республики, передает «РИА Новости».

«В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях», — говорится в сообщении. Ответным огнем было уничтожено большое количество живой силы противника и несколько единиц техники.

9 октября после переговоров было заключено соглашение о прекращении огня в Карабахе с полудня по местному времени 10 октября (11:00 мск).

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Обе стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Ответственность за обострение ситуации они возложили друг на друга.