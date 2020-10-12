Армения сообщила о сбитом в Карабахе азербайджанском штурмовике

Подразделения противовоздушной обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник, 12 октября.

Также Степанян написала в Facebook, что в Карабахе присутствуют турецкие F16.

Ранее, 12 октября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие.

Соглашение о прекращении огня в регионе было заключено 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) следующего дня в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров, пишет «Газета.ру».

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Обе стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Ответственность за обострение ситуации они возложили друг на друга.