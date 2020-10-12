Эксперт оценила риски выселения из квартиры за долги по ЖКХ

Должников по ЖКХ могут выселить из квартиры по решению суда в том случае, если платежи не вносились в течение полугода без уважительных причин. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Он пояснила, что речь идет о жилье, занимаемом по договору социального найма. При этом по закону власти не могут оставить должника без крыши над головой и должны будут предоставить ему другую жилплощадь.

«Жилищный кодекс предусматривает, что за несвоевременное внесение обязательных платежей за квартиру, находящуюся в соцнайме, жильцы несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до расторжения договора», — рассказал эксперт.

Она отметила, что выселение — это крайняя мера. В первую очередь за каждый день просрочки по платежам будет назначаться штраф.

По словам юриста, закон предусматривает, что некоторые категории людей не могут быть выселены из квартиры в принципе. Таковыми являются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры по возрасту, а также семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей.

Ермолаева добавила, что выселить собственника из приватизированной квартиры практически невозможно.

В мае исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, что на фоне пандемии в России начали расти просрочки по платежам за жилищные и коммунальные услуги.