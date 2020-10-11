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Минздрав Дагестана назвал число отравившихся детей в Махачкале

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Число детей, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в Махачкале, возросло до 54, сообщил в воскресенье, 11 октября, минздрав Дагестана «РИА Новости».

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«Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в воскресенье стало известно, что из-за отравлений в Дагестане временно приостановлена работа трех детских садов.

В этот же день в администрации главы и правительства Дагестана рассказали, что, по предварительным данным, вспышка ОКИ связана с пищей, а точнее, с молочными продуктами.

Изначально сообщалось о госпитализации 16 детей с признаками отравления из разных детских садов Махачкалы. Позднее в региональном минздраве уточнили, что число детей выросло до 42.

Они находятся в двух больницах, все ― в удовлетворительном состоянии.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Республиканская прокуратура также начала проверку ситуации.

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