Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером страны

Россия останется стратегическим партнером Киргизии. Об этом заявил журналистам утвержденный 10 октября парламентом республики в должности премьер-министра страны Садыр Жапаров.

«С Россией нас связывают исторические связи. Россия является основным стратегическим партнером и останется», — приводит «Интерфакс» слова политика.

Жапаров добавил, что Киргизия связана с Россией в «геополитическом плане, в военном сотрудничестве».

Ранее в субботу депутаты киргизского парламента утвердили Жапарова на пост нового главы правительства республики.

Депутаты также утвердили состав и структуру кабмина, которые остались без изменений.

Накануне вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева написала на своей странице в Facebook о необходимости выдвижения новой кандидатуры на должность главы правительства страны. По ее словам, депутаты 6 октября выдвинули кандидатуру Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

Она выразила мнение, что сейчас сложилась такая ситуация, что «значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия».

Касымалиева добавила, что назначение Жапарова премьером «само по себе послужит причиной дальнейших потрясений общества», а в стране «не имеют права идти на такой риск».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы кабмина был назначен Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Представители второго координационного совета выдвигали на эту должность другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров говорил, что является единственным легитимным премьер-министром республики.