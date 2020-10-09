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«Победа» с 1 ноября откроет рейсы в Стамбул из Казани

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Лоукостер «Победа» с 1 ноября увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул. Кроме того, с этой же даты перевозчик начнет полеты в этот турецкий город из Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика в пятницу, 9 октября.

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«Из Москвы будет выполняться один дополнительный ежедневный рейс. Таким образом, частота полетов на этом маршруте будет увеличена до двух рейсов в день. Также в рамках развития маршрутной сети 1 ноября начинаются полеты в Стамбул из Казани с частотой четыре раза в неделю», — говорится в сообщении.

Новые рейсы авиаперевозчик будет выполнять в международный аэропорт Стамбула, ранее существующие продолжит выполнять в другой стамбульский аэропорт — имени Сабихи Гёкчен.

В настоящее время «Победа» летает из Казани в Анталью, из Москвы в Стамбул и сразу в два аэропорта провинции Анталья — Анталья и Газипаша.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью приостановила международное авиасообщение, совершались только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину. С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 21 сентября возобновилось авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Россия выразила готовность с 1 октября возобновить авиарейсы с Грецией, но окончательный ответ Москва еще не дала. В свою очередь, Афины разрешили въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября.

27 сентября Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей.

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