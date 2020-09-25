Названа дата возможного открытия авиасообщения между Грецией и РФ

Россия выразила готовность с 1 октября возобновить авиасообщение с Грецией, однако окончательный ответ Москва еще не дала. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в греческом посольстве.

«Греция уже открыла свои границы для граждан России и предложила возобновить полеты между двумя странами в соответствии с текущей ситуацией с пандемией. Ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена российской стороной», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

В дипмиссии подчеркнули, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями двух стран по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.

По информации источников «Известий» на российском рынке авиаперевозок, на первом этапе авиасообщение, по всей видимости, будет открыто в усеченном виде. Хотя изначально рассчитывалось, что его возобновят полностью — по той же схеме, по которой в августе открыли полеты в Турцию.

Полеты возобновят в случае положительного решения оперативного штаба по данному вопросу.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Согласно документу, посещение страны возможно исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

В августе Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами — Великобританией, Турцией и Танзанией, Швейцарией (только для обладателей вида на жительство).

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.