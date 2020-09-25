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Греция приняла решение о восстановлении авиасообщения с Россией

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Греция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Об этом «Известиям» сообщили три источника на российском рынке авиаперевозок.

На днях греческие власти прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили, что согласны на возобновление полетов с 1-го числа, рассказал собеседник «Известий» в одном из перевозчиков.

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При этом он отметил, что окончательное решение остается за российскими властями. Полеты будут возобновлены в случае если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение.

При этом, по данным источников, на первом этапе авиасообщение, по всей видимости, будет открыто в усеченном виде. Хотя изначально рассчитывалось, что его возобновят полностью — по той же схеме, по которой в августе открыли полеты в Турцию.

Однако пока оперштаб рассматривает вариант запуска по одному рейсу в неделю — от российской стороны будет летать «Аэрофлот» один раз в неделю из Москвы в Афины.

Также Источники «Известий» на рынке авиаперевозок говорят, что, с учетом окончания высокого сезона, существенного пассажиропотока в Грецию не ожидается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ

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