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Очевидцы рассказали о стрельбе на митинге в Бишкеке

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Стрельба на митинге в Бишкеке началась в момент отъезда с площади бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом заявили очевидцы событий.

Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась
При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения

Показания, кто именно стрелял, расходятся. Одни свидетели говорят, что неизвестный открыл огонь по машине Атамбаева, другие — что стрельбу начала его охрана, передает корреспондент «Известий».

На кадрах с места событий видна уезжающая с места собрания машина и слышны выстрелы. Однако нет подтверждения, что в кадре именно автомобиль экс-президента.

Ранее в Бишкеке прошли митинги сторонников Атамбаева и сторонников Садыра Жапарова, занявшего пост премьер-министра. Между участниками акций началась стычка.

По словам очевидцев, в ходе стычки пострадали несколько человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев, которого единомышленники выдвинули на пост первого вице-премьера, передает «РИА Новости». Минздрав республики данными о раненных пока не располагает.

Атамбаев в ходе выступления перед сторонниками заявил, что не хочет власти, ему важно будущее народа. По его словам, ему предлагали остаться на второй срок, но он сам отказался, чтобы «создать прецедент».

8 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. За день до этого парламент Киргизии запустил процедуру его импичмента.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

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