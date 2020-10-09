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Экс-президент Киргизии Атамбаев выступил перед протестующими

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Во время митингов в пятницу в Бишкеке возможны провокации. Об этом заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе выступления перед своими сторонниками.

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По его словам, об этом его предупредили. «Если увидите пьяного — это провокатор, если прячет лицо — то это провокатор. И не только бандиты, определенные силовики тоже помогают преступникам», — сказал он.

Как добавил Атамбаев, власть ему не нужна, но важно будущее народа. «Меня уговаривали остаться на второй срок. В том числе президенты других стран. Я специально создал прецедент», — сказал бывший президент Киргизии. По мнению Атамбаева, в настоящее время к народу страны пытаются применить принцип «разделяй и властвуй».

После завершения выступления толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. На Старой площади в 300 м от площади находятся около тысячи сторонников нового, назначенного парламентом, премьера Садыра Жапарова, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы.

8 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. За день до этого парламент Киргизии запустил процедуру его импичмента.

Выборы в парламент состоялись 4 октября. На следующий день сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

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