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Число пострадавших в ходе протестов в Киргизии превысило 1,2 тыс. человек

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Более 1,2 тыс. человек пострадали в ходе произошедших в Киргизии массовых беспорядков. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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Всего за медицинской помощью обратились 1218 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении остаются 228 пострадавших, один из них — в реанимации, передает «РИА Новости».

В министерстве напомнили, что в ходе столкновений один человек погиб.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.

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