В Черногории оценили ситуацию с Навальным и его образ на Западе

Журналист черногорского издания ИН4С Игорь Дамьянович высказался о ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального, а также оценил его образ, который сложился на Западе и в России.

Автор материала отмечает странности вокруг ситуации с отравлением российского блогера, а также задается вопросом: не является ли Навальный во всей этой истории человеком, который сознательно согласился участвовать в афере.

Среди странностей Дамьянович отметил «невероятный прием, оказанный простому блогеру в берлинской клинике «Шарите», а также участие лаборатории Бундесвера в идентификации якобы отравляющего вещества, подключение к истории лабораторий из Франции и Швеции и максимальную скрытность лабораторных исследований от российских специалистов.

Автор статьи подчеркнул, что Германия проигнорировала многочисленные просьбы Москвы предоставить широкой общественности подробные анализы Навального. По его мнению, в сложившейся ситуации показательны два момента: то, что в клинике «Шарите» также, как и в Омске следы боевого отравляющего вещества не нашли и то, как сохраняют молчание лаборатории из Франции и Швеции.

«Все-таки у них есть образец «Новичка»? Если да, то откуда они его получили? С учетом того, что инцидент с Навальным может вызвать серьезные геополитические потрясения, спекуляции и неаргументированные обвинения в такой ситуации недопустимы», — отметил Дамьянович.

Журналист также отметил, что Россия выступает в качестве прямого «конкурента» Запада и в сложившейся обстановки у западных спецслужб появилась возможность поработать с Навальным, побуждая бездоказательно нападать на российские власти из чувства благодарности, используя его же неудачи и проблемы со здоровьем.

«Во времена холодной войны западные спецслужбы самыми разными способами вербовали недовольных граждан СССР и нет сомнений, что они не отказались от этой практики. А Навальный сегодня — идеальный агент влияния на протестнонастроенную аудиторию в России», — считает Дамьянович.

Он также отметил, что общая картина вокруг российского блогера выглядит противоречивой. Он отметил призывы США к введению санкций против почти достроенного «Северного потока — 2», а также призывы к России от Европы возбудить уголовное дело. При этом сам Навальный от сотрудничества с российским следствием отказывается.

«На данный момент ничего не указывает на то, что уже полностью выздоровевший оппозиционер вернется из Германии в Россию. Вероятно, и этот возможный шаг будет зависеть от политической целесообразности момента», — пишет издание.

В заключение Дамьянович высказал мнение, что поведение Навального на Западе только отталкивает его от России и снижает даже тот небольшой уровень поддержки, что у него был в РФ.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Дождь», что если ЕС введет против Москвы санкции из-за ситуации с Навальным, российская сторона ответит тем же.

Она напомнила, что в России сейчас проводится доследственная проверка по «делу Навального», а ответы от ФРГ Москва так и не получила.

Накануне стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.