Прямой эфир

В Черногории оценили ситуацию с Навальным и его образ на Западе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист черногорского издания ИН4С Игорь Дамьянович высказался о ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального, а также оценил его образ, который сложился на Западе и в России.

Автор материала отмечает странности вокруг ситуации с отравлением российского блогера, а также задается вопросом: не является ли Навальный во всей этой истории человеком, который сознательно согласился участвовать в афере.

Бьют до дна: что последует за выводами ОЗХО по Навальному
Пока официально виновник не назван, Запад уже готовится к очередной санкционной войне

Среди странностей Дамьянович отметил «невероятный прием, оказанный простому блогеру в берлинской клинике «Шарите», а также участие лаборатории Бундесвера в идентификации якобы отравляющего вещества, подключение к истории лабораторий из Франции и Швеции и максимальную скрытность лабораторных исследований от российских специалистов.

Автор статьи подчеркнул, что Германия проигнорировала многочисленные просьбы Москвы предоставить широкой общественности подробные анализы Навального. По его мнению, в сложившейся ситуации показательны два момента: то, что в клинике «Шарите» также, как и в Омске следы боевого отравляющего вещества не нашли и то, как сохраняют молчание лаборатории из Франции и Швеции.

«Все-таки у них есть образец «Новичка»? Если да, то откуда они его получили? С учетом того, что инцидент с Навальным может вызвать серьезные геополитические потрясения, спекуляции и неаргументированные обвинения в такой ситуации недопустимы», — отметил Дамьянович.

Журналист также отметил, что Россия выступает в качестве прямого «конкурента» Запада и в сложившейся обстановки у западных спецслужб появилась возможность поработать с Навальным, побуждая бездоказательно нападать на российские власти из чувства благодарности, используя его же неудачи и проблемы со здоровьем.

Осеннее обострение: ЕС обсудил главные региональные проблемы
Европейские лидеры согласовывают санкции против Белоруссии и формулируют позицию по делу Навального

«Во времена холодной войны западные спецслужбы самыми разными способами вербовали недовольных граждан СССР и нет сомнений, что они не отказались от этой практики. А Навальный сегодня — идеальный агент влияния на протестнонастроенную аудиторию в России», — считает Дамьянович.

Он также отметил, что общая картина вокруг российского блогера выглядит противоречивой. Он отметил призывы США к введению санкций против почти достроенного «Северного потока — 2», а также призывы к России от Европы возбудить уголовное дело. При этом сам Навальный от сотрудничества с российским следствием отказывается.

«На данный момент ничего не указывает на то, что уже полностью выздоровевший оппозиционер вернется из Германии в Россию. Вероятно, и этот возможный шаг будет зависеть от политической целесообразности момента», — пишет издание.

В заключение Дамьянович высказал мнение, что поведение Навального на Западе только отталкивает его от России и снижает даже тот небольшой уровень поддержки, что у него был в РФ.

Ограничительные без меры: у ЕС не получится быстро договориться по «списку Навального»
В России угрозы санкций со стороны Брюсселя считают абсурдом

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Дождь», что если ЕС введет против Москвы санкции из-за ситуации с Навальным, российская сторона ответит тем же.

Она напомнила, что в России сейчас проводится доследственная проверка по «делу Навального», а ответы от ФРГ Москва так и не получила.

Накануне стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020