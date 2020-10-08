Захарова пообещала ответ в случае введения санкций ЕС из-за Навального

Если Евросоюз введет против России санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, Москва ответит тем же. Об этом заявила в четверг, 8 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

«Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это реалии международных отношениях. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции? <...> Санкции они подготовили, а ответить на запрос Генпрокуратуры они не могут», — сказала дипломат.

Представитель МИДа также напомнила, что в России сейчас проводится доследственная проверка по «делу Навального», а ответы от Германии Москва до сих пор не получила.

Днем ранее сообщалось, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.