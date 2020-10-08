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Журналисты анонсировали санкции против девяти россиян из-за Навального

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Санкционный список Евросоюза по инциденту с блогером Алексеем Навальным может включать девять человек. Об этом сообщила газета Le Monde в четверг, 8 октября.

«В список входят девять человек из администрации президента [России] и силовых ведомств», — отмечает издание, ссылаясь на собственные источники.

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Издание не исключает, что Москва «может принять ответные меры».

Отмечается, что этот список людей, которым, предположительно, заморозят банковские счета и запретят ездить в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября.

Газета не уточнила имена тех, кто может попасть под ограничения, а также не назвала источники своей информации.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Дождь», что, если ЕС введет против Москвы санкции из-за ситуации с Навальным, российская сторона ответит тем же.

Она напомнила, что в России сейчас проводится доследственная проверка по «делу Навального», а ответы от ФРГ Москва так и не получила.

Накануне стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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