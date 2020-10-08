Нур-Султан призвал Киргизию обеспечить безопасность граждан Казахстана

В Казахстане выразили озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Киргизии. Об этом в четверг заявили в МИД Казахстана.

«Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана», — говорится в заявлении.

Особую тревогу у казахстанской стороны вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников предприятий — граждан Казахстана, а также нанесения ущерба имуществу самих предприятий.

Отмечается, что казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Киргизии более 1 млрд долларов.

Массовые протесты вспыхнули в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимого количества голосов удалось только четырем из них.

Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Также они освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Неизвестные также пытались захватить офис золотодобывающей компании «Кумтор» в столице Киргизии.

Накануне парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова. В тот же день политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать нового конфликта.