Прямой эфир
Сюжет:

Нур-Султан призвал Киргизию обеспечить безопасность граждан Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане выразили озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Киргизии. Об этом в четверг заявили в МИД Казахстана.

Кочевые фигуры: РФ призвала все стороны киргизского протеста к миру
ЦИК республики признала парламентские выборы недействительными, в течение двух недель назначат новые

«Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана», — говорится в заявлении.

Особую тревогу у казахстанской стороны вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников предприятий — граждан Казахстана, а также нанесения ущерба имуществу самих предприятий.

Отмечается, что казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Киргизии более 1 млрд долларов.

Массовые протесты вспыхнули в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимого количества голосов удалось только четырем из них.

Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Также они освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Неизвестные также пытались захватить офис золотодобывающей компании «Кумтор» в столице Киргизии.

Накануне парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова. В тот же день политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать нового конфликта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020