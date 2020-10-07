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В Бишкеке предпринята попытка захвата офиса золотодобывающей компании

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В столице Киргизии неизвестные предприняли попытку захватить офис золотодобывающей компании «Кумтор». Об этом в среду, 7 октября, сообщил представитель организации.

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«Человек 20–30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, как отмечается, с начала массовых беспорядков в республике нападению уже подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. По данным агентства, неизвестные также захватили крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече.

Ранее в этот же день участники митинга в Бишкеке, находясь возле здания Дома правительства, потребовали смены состава кабмина республики. На демонстрации собралось свыше ста представителей и сторонников оппозиционных партий республики. Они требуют, чтобы в состав нового правительства вошло «чистое» поколение политиков, при этом единого мнения, кто именно должен возглавить страну, среди них нет, пишет ТАСС.

В свою очередь в среду добровольцы взяли под охрану резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. На следующий день несогласные с результатами голосовании представители политических партий, которые не смогли набрать минимальное количество голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

6 октября Кубатбек Боронов, занимавший пост главы правительства Киргизии, и Дастанбек Джумабеков, являвшийся спикером парламента, подали в отставку на фоне протестов. ЦИК признала результаты голосования недействительными. Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов, был назначен врио премьер-министра республики.

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