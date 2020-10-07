Добровольцы взяли под охрану резиденцию президента в столице Киргизии

Добровольные народные дружины, которые были созданы в Киргизии для охраны правопорядка на фоне протестом против результатов парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным издания, дружинники собрались около резиденции №1 в Бишкеке. По предварительным данным, там около 50 человек, которые намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков в районе резиденции президента.

При этом ранее агентство сообщало, что в стороны резиденции на автобусах и машинах направились митингующие сторонники Садыра Жапарова. Дружинники в мессенджерах призывают граждан присоединиться к ним для обеспечения безопасности.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.