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В Карабахе уточнили число пострадавших журналистов при обстреле церкви в Шуши

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Три журналиста пострадали при обстреле собора Казанчецоц в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в Twitter омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

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По его словам, представители СМИ делали репортаж о последствиях предыдущего удара по церкви. Гражданство пострадаших Бегларян не уточнил.

«Это преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, так как за ними следили с беспилотника», — заявил он.

Информационный центр при правительстве Армении сообщил, что российский журналист, получивший ранение при обстреле, сейчас находится на операционном столе, передает «РИА Новости».

В пресс-центре непризнанной НКР заявили, что раненный — российский блогер Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии. Данную информацию подтвердили в его Telegram-канале «Военкор Котенок».

«Несколько часов назад автор канала Юрий Котенок был тяжело ранен при обстреле церкви в Шуше. В данный момент за его жизнь борются врачи», — отмечается в тексте.

Второй за сутки удар по церкви был нанесен ранее 8 октября. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник.

Во время первого удара никто не пострадал, но был поврежден сам храм, заявили в Армении. Азербайджан со своей стороны заявил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

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