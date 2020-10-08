Российские журналисты пострадали в результате удара по церкви в Карабахе
Российские журналисты пострадали в результате удара по церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуше (Нагорный Карабах). Об этом сообщает Sputnik Армения в четверг, 8 октября.
Это второй за день удар по этому собору. Корреспондент агентства не уточнил число пострадавших.
По информации «РИА Новости», на церковь была сброшена бомба с беспилотника.
Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян подтвердил факт удара по собору и заявил, что данные о пострадавших уточняются.
Минобороны Армении заявило, что в результате атаки на храм ранен иностранный журналист, но не уточнило его гражданство.
Первый удар по собору Казанчецоц был нанесен днем 8 октября. В минобороны Армении заявили, что ракета повредила купол собора.
В свою очередь, Азербайджан заявил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».
Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.