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Российские журналисты пострадали в результате удара по церкви в Карабахе

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Российские журналисты пострадали в результате удара по церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуше (Нагорный Карабах). Об этом сообщает Sputnik Армения в четверг, 8 октября.

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Это второй за день удар по этому собору. Корреспондент агентства не уточнил число пострадавших.

По информации «РИА Новости», на церковь была сброшена бомба с беспилотника.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян подтвердил факт удара по собору и заявил, что данные о пострадавших уточняются.

Минобороны Армении заявило, что в результате атаки на храм ранен иностранный журналист, но не уточнило его гражданство.

Первый удар по собору Казанчецоц был нанесен днем 8 октября. В минобороны Армении заявили, что ракета повредила купол собора.

В свою очередь, Азербайджан заявил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

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