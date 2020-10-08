Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала американская поэтесса Луиза Глюк. Об этом говорится в четверг, 8 октября, на сайте Нобелевского комитета.

Премия была присуждена поэтессе «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным», уточнили в комитете.

В прошлом году лауреатом премии по литературе стал австрийский писатель Петер Хандке.

Накануне стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. В течение последних лет они регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию.

6 октября Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Награда присуждена ученым за работы в области исследования черных дыр.