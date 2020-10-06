Названы лауреаты Нобелевской премии 2020 года по физике

Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Об этом во вторник, 6 октября, объявил комитет Королевской шведской академии наук.

Половина вознаграждения была присуждена Роджеру Пенроузу (Оксфордский университет, Великобритания) «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Другую половину награды разделят между собой Рейнхард Гензель (Институт астрофизики Макса Планка, Гархинг, Германия, и Калифорнийский университет, Беркли, США) и Андреа Гез (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США) «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

Три лауреата получили в этом году Нобелевскую премию по физике за открытия, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дырой. Пенроуз показал, что общая теория относительности приводит к образованию черных дыр.

Гензель и Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра — единственное известное объяснение.

Как сообщалось накануне, Нобелевскую премии по медицине за 2020 год получили Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США). Ученые удостоены награды за исследование в области гепатита С.