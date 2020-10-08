В Минобороны сообщили о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью, где горит склад боеприпасов, снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, сообщили Минобороны РФ в четверг, 8 октября.

По данным ведомства, это говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара, передает «РИА Новости».

В Минобороны добавили, что снижение интенсивности разрывов, по предварительным данным, позволит специалистам с рассветом приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения.