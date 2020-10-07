Пожар на военном складе под Рязанью привел к повреждению 17 зданий

По меньшей мере 17 строений получили повреждения в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что огнем повреждены здания в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения. В эти места и будут направлены спасатели и техника МЧС России, которая уже выдвигается из трех соседних областей.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию, происходит детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

В ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о троих пострадавших в результате пожара. По его словам, никто не погиб. В регионе введен режим ЧС.