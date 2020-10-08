Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью возросло до восьми

Число пострадавших в результате пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как передает «Интерфакс», двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о троих пострадавших в результате пожара.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

В ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.