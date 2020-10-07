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Власти уточнили число пострадавших в результате пожара на складах под Рязанью

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о троих пострадавших в результате пожара на складах под Рязанью. По его словам, никто не погиб. Об этом в среду, 7 октября, сообщается на сайте районной администрации.

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«Все самое страшное уже позади. Ситуация под контролем, в том числе в плане эвакуации населения», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Любимов уточнил, что власти региона предоставили место для временного размещения 80 гражданам.

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков на пожарном танке осмотрел горящие склады. После этого он начал совещание по первоочередным задачам по тушению складов.

«Заместитель министра обороны, находясь в пожарном танке, въехал на территорию склада и провел совместно со специалистами Минобороны РФ визуальный осмотр охваченной пожаром складской территории арсенала и лично оценил сложившуюся обстановку непосредственно в эпицентре ЧС», — пишет военное ведомство.

Ранее Булгаков совершил облет района чрезвычайной ситуации на вертолете Ми-8. В ходе облета были зафиксированы основные направления распространения огня на прилегающих к складской зоне территориях, а также определены зоны риска, куда будут брошены средства пожаротушения в целях сохранения жилого сектора и объектов инфраструктуры.

В министерстве также уточнили, что число пожарных поездов, привлеченных к ликвидации пожара, достигло трех.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию, происходит детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

В ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

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