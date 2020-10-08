В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе

Не менее 30 мирных жителей Азербайджана погибли и 144 пострадали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе заседания Третьего комитета ГА ООН, занимающегося социальными и гуманитарными проблемами, сообщила сотрудница азербайджанского постпредства при ООН Лала Мехдиева.

По ее словам, среди погибших и раненых есть дети и женщины. Кроме того, Мехдиева заявила, что в результате конфликта было разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов.

Представительница Азербайджана также обвинила Армению в несоблюдении норм международного гуманитарного права, отметил, что в качестве «добровольцев» Ереван набирал иностранных наемников, а затем использовал их в операциях против Азербайджана, пишет «РИА Новости».

1 октября французский президент Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств того, что в Карабахе воюют сирийские исламисты. По его словам, это новый фактор, который серьезно влияет на ситуацию. Он будет обсуждаться в том числе на переговорах в ЕС.

О переброске в Карабах иностранных наемников также заявлял МИД России.

Армения со своей стороны неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.