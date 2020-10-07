МВД России включило Тихановскую в базу разыскиваемых лиц

МВД России внесло бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в базу разыскиваемых лиц. Об этом говорится в базе данных ведомства в среду, 7 октября.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в сообщении.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск Тихановскую объявили в Белоруссии, но он будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что экс-кандидат в белорусские лидеры не находится в международном розыске.

Накануне Тихановская встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, а 29 сентября — с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Французскому лидеру оппозиционерка в том числе предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии на платформе ОБСЕ.

Ранее, 15 августа, в Белоруссии в отношении другого бывшего кандидата в президенты, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Евросоюз и США отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

Тихановская также инициировала создание координационного совета оппозиции в Белоруссии для передачи власти в стране. Правоохранительные органы государства возбудили уголовное дело по факту создания совета. Лукашенко считает, что создание альтернативных органов власти в республике недопустимо и будет караться по закону.