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Президент Киргизии объяснил отказ от ввода режима ЧП в стране

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт. Об этом 7 октября сообщила его пресс-служба.

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По словам киргизского лидера, он не применял силу против нападавших на Белый дом, чтобы не рисковать жизнями людей.

«Также звучали жесткие требования «силой успокоить протестующих». Я отрицал это. Потому что это приведет к конфликту. Поэтому я не подписал Указ о введении чрезвычайного положения», — цитирует его «РИА Новости».

Как подчеркнул Жээнбеков, делиться на фракции опасно. Он отметил, что «те, кто хочет прийти к власти, добились своей цели», и призвал демонстрантов и политических лидеров «вернуться в правовое поле».

Основной задачей, добавил глава государства, осталось обеспечение мира и порядка в Киргизии. Жээнбеков призвал стороны к терпению и сдержанности. Ранее произошедшее в стране президент назвал попыткой захвата власти.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. На следующий день несогласные с результатами голосования представители политических партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Они захватили здания мэрии Бишкека, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Позднее ЦИК признала результаты голосования недействительными. Лидерами оппозиционных партий были созданы два координационных совета.

По данным республиканского минздрава, в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек.

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