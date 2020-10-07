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Минздрав Киргизии назвал число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке

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За время беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек, сообщили в среду, 7 октября, в министерстве здравоохранения Киргизии.

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По информации ведомства, 550 пациентов после оказания первичной медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение, госпитализированы 218 человек, из них семь человек находятся в реанимации. Молодой человек 2001 года рождения умер от ушиба головного мозга, передает «Интерфакс».

Накануне минздрав Киргизии сообщал о 686 пострадавших в результате беспорядков.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов на парламентских выборах в Киргизии, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

6 октября Кубатбек Боронов, занимавший пост главы правительства Киргизии, и Дастанбек Джумабеков, являвшийся спикером парламента, подали во вторник в отставку на фоне протестов, разгоревшихся после выборов в парламент. ЦИК признала их результаты недействительными. Садыр Жапаров был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии.

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