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Путин заявил о готовности России к любому развитию ситуации с COVID-19

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Президент России Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями фракций Госдумы, прошедшей во вторник, 6 октября, в режиме видеоконференции.

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«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно», — сказал Путин.

Власти страны будут помогать гражданам, поддерживать соцсферу и систему здравоохранения, заверил президент.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова. В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Это самый большой суточный прирост за все время распространения коронавируса в стране после 11 656 новых случаев, зафиксированных в мае этого года.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что самая серьезная ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается в крупных городах. При этом он отметил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

24 сентября Путин провел по видеосвязи встречу с губернаторами, избранными на сентябрьских выборах. Он попросил, чтобы диалог глав регионов с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм и навязывания, вызывающего отторжение.

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