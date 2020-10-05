Путин 6 октября встретится с руководителями фракций Госдумы

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями партийных фракций Государственной думы пройдет 6 октября. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, общение российского лидера с политиками пройдет в режиме видеоконференции. «Действительно, это состоится завтра», — сказал Песков.

24 сентября Путин провел по видеосвязи встречу с губернаторами, избранными на сентябрьских выборах. Глава государства в том числе попросил, чтобы диалог глав регионов с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм и навязывания, которое вызывает отторжение.

Прямые выборы губернаторов прошли в 18 регионах. В девяти победили временно исполняющие обязанности глав регионов, в девяти — действующие на тот момент губернаторы. В двух регионах (ХМАО и НАО) главы субъектов избирались парламентами.