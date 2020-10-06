Вирусолог заявил о более интенсивном характере второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова. Об этом доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил во вторник, 6 октября.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам Альтштейна, подъем заболеваемости наблюдается не только в России, но и в других странах.

Ранее в этот же день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, отметила, говоря о ситуации с COVID-19 в Москве, что в городе зафиксировано два негативных антирекорда, передает RT.

За последние 24 часа в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны, передает НСН. Наибольшее число новых подтвержденных случаев инфекции выявлено в Москве (4082) и Санкт-Петербурге (411).

Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6252 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 37,5 млн случаев инфекции, скончались 1 046 049 человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов.

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