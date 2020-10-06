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Вирусолог спрогнозировал скорый выход России на плато по коронавирусу

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн во вторник, 6 октября, заявил, что Россия в скором времени выйдет на плато по коронавирусу. Этот период, по его словам, продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

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«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и [продлится] не меньше месяца», — цитирует его «РИА Новости».

Согласно данным оперштаба в России за сутки выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Это самый большой суточный прирост за все время распространения коронавируса в стране после 11 656 новых случаев, зафиксированных в мае этого года.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что самая серьезная ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается в крупных городах. При этом он отметил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 37,5 млн случаев инфекции, скончались порядка 1, 046 млн человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов.

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