Бизнесмен Варданян попросил Путина помочь в карабахском конфликте

Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в новый виток карабахского конфликта, который начался в конце сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале фонда IDeA Foundation в понедельник, 5 октября.

«Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам как гражданин России. У меня нет другого паспорта.<…> Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое», — сказал бизнесмен.

По мнению Варданяна, конфликт в Карабахе не является локальными прениями между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что сложившаяся в регионе ситуация — не что иное, как геополитическая бомба замедленного действия, способная затронуть и Россию.

«И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана», — добавил он, призвав Москву «вмешаться».

Ранее в этот же день пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана сообщила, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, а получил ранения 121. В свою очередь, в Ереване заявили, что в результате ударов вооруженных сил Азербайджана по населенным пунктам в Нагорном Карабахе погибли 19 мирных жителей.

Утром этого же дня стало известно о двух обстрелах Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По словам корреспондента «Известий», после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз, тогда упало около 20 снарядов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.