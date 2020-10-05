В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о гибели 24 мирных жителей в НКР

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, а получил ранения 121. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

«На данный момент убиты 24 гражданских лица, ранен 121 гражданин. Разрушено 56 гражданских объектов, разрушено 306 жилых домов», ― говорится в сообщении.

Утром 5 октября стало известно о двух обстрелах Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По словам корреспондента «Известий», после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз, тогда упало около 20 снарядов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.