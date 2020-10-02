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Пашинян приветствовал призыв глав стран к прекращению войны в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал призыв лидеров России, США и Франции к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил канадской газете The Globe and Mail.

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По его словам, правительство Армении находится в постоянном контакте с Россией, передает ТАСС. «Наше правительство находится на постоянной связи с Россией по ситуации в Карабахе», — отметил он.

Также политик призвал власти Канады выбрать одну из сторон конфликта.

Ранее в этот же день МИД Франции заявил, что Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Со своей стороны Турция напомнила, что поможет Азербайджану в случае необходимости.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Лидеры решительно осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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