Чавушоглу пообещал поддержку Азербайджану в Карабахе

Азербайджан пока не обращался к Турции за помощью в карабахском конфликте. При необходимости он ее получит, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу, 2 октября.

«Армяно-азербайджанский должен быть решен», — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась у него в Twitter.

Нет ничего естественней, чем поддержка Турцией Азербайджана, так как они единый народ, заявил Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что если мировое сообщество действительно хочет урегулирования в регионе, оно должно добиваться вывода армянских военных из Карабаха.

Ранее Армения неоднократно заявляла, что Турция участвует в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила, что получает только моральную поддержку от Турции.

Советник президента Турции Ясин Актай заявлял, что Турция не планирует участвовать в конфликте со своей военной силой, технической поддержки будет достаточно.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.